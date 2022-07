Deux versions qui s’opposent. Ce vendredi, le parquet de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a levé les gardes à vue de quatre mineurs et d’un jeune majeur qui sont soupçonnés de violences à l’encontre de policiers. Les faits s’étaient déroulés dans un train circulant entre Rennes et Saint-Malo lundi dernier. Fait nouveau : les cinq adolescents dénoncent tous la même chose et expliquent avoir fait l’objet « d’injures raciales à leur égard », précise la procureure Christine Le Crom. L’IGPN, la police des polices, a été saisie pour faire la lumière sur l’altercation.

Dans leur version, les policiers évoquent « le comportement perturbateur du groupe de jeunes durant le trajet », précise le parquet. Selon une source policière, ces quatre policiers hors service, originaires de région parisienne, étaient intervenus pour demander à des jeunes de se calmer suite à un problème technique intervenu à Dol-de-Bretagne.

En garde à vue, des comportements racistes évoqués

La brigade anticriminalité était intervenue à l’arrivée du train en gare de Saint-Malo. Les policiers avaient rapidement déposé plainte pour violences. Les cinq jeunes avaient été placés en garde à vue pour violences et outrage. Lors de ces gardes à vue, les cinq mis en cause ont dénoncé des comportements racistes à leur égard, débouchant sur l’ouverture d’une enquête de l’IGPN. « Ces faits sont corroborés par des enregistrements vidéo édifiants », qui ont été remis à la justice, soulignent les avocats des cinq jeunes Cyril Baron, Hadrien Chouamier et Martine Pannetier.