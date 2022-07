Selon une information du quotidien régional La Provence, un homme est mort ce jeudi en début d’après-midi après avoir été victime de plusieurs coups de couteau dans une rue du centre-ville de Marseille.

Les faits se sont produits plus précisément rue Emile-Declaux, dans le quatrième arrondissement, devant un hôtel, selon nos confrères. La victime était âgée de 22 ans et a succombé à ses blessures malgré l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte et confié aux officiers de police judiciaire de la cité phocéenne.