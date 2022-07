Un enfant de 14 mois est décédé mercredi alors qu’il avait été laissé seul dans une voiture, sur le parking de l’usine Safran de Bordes, près de Pau. Appelés vers 17 heures, les pompiers et le service du SAMU ont tenté en vain de réanimer le nourrisson. « Les premières investigations laissent penser que le jeune enfant est décédé d’étouffement et de déshydratation », avance Cécile Gensac, la procureure de la République de Pau, dans un communiqué. Une enquête de flagrance a été ouverte du chef d’homicide involontaire et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Pau-Lescar.

« Il aurait oublié de déposer son fils à la crèche »

Les parents du jeune enfant défunt sont si choqués qu’ils n’ont pas encore pu être entendus et ont été transférés à l’hôpital de Pau. Ils n’ont pas d’antécédent judiciaire et sont par ailleurs parents d’un enfant plus âgé. « Les premiers éléments recueillis auprès de la famille permettent de supposer que le père de l’enfant, âgé d’une quarantaine d’années, aurait oublié de déposer son fils à la crèche en se rendant à son travail situé à proximité, et que c’est l’absence de ce dernier à la crèche le soir, lorsque la mère venait le chercher, qui aurait permis de diligenter les recherches », précise le communiqué. Le parking est très étendu et aucun témoin n’aurait entendu de bruit.

La suite de l’enquête aura pour objet de confirmer les circonstances de l’oubli et les causes du décès, notamment grâce à une autopsie prévue ce vendredi.