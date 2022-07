Les circonstances de l’accident sont encore floues. Mais le bilan est déjà lourd. Mardi, 17 personnes, dont 15 enfants, ont été blessées dans une bousculade avec des poneys près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Trois enfants ont été plus gravement touchés et ont été transportés en urgence absolue par les hélicoptères des SAMU d’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire. L’accident s’est produit à 20h50 sur la commune de Saint-M’Hervé, au lieu-dit La Haute Hairie, où est hébergée une colonie de vacances. Vingt-six enfants âgés de 9 à 13 ans y séjournaient.

Sollicité, le parquet de Rennes explique que « selon les premiers de l’enquête », l’accident se serait produit quand les enfants et leurs deux accompagnantes emmenaient les poneys au champ. Une vingtaine d’animaux étaient présents. « Sur le chemin, l’un des poneys, sans doute celui de tête, a fait demi-tour pour une raison indéterminée, suivi par d’autres. Dans leur fuite, les animaux ont bousculé et renversé le groupe », explique le procureur Philippe Astruc.

Trois enfants dans un état grave

Les dix-sept blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Rennes, Fougères, Vitré, Cesson-Sévigné et Saint-Grégoire. A minuit, les trois enfants en urgence absolue étaient toujours en soins à l’Hôpital Sud, à Rennes. Les 14 autres victimes étaient en urgence relative. « Les familles ont été avisées par le centre équestre et la gendarmerie », précise le procureur.

Une quinzaine d'enfants et deux encadrantes ont été blessés par des poneys en fuite le 19 juillet 2022 à Saint-M'Hervé, près de Vitré, en Ille-et-Vilaine. - Sapeurs-pompiers - SDIS 35

L’enquête a été confiée par le parquet de Rennes à la brigade de recherches de la gendarmerie de Vitré. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.