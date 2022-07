La scène n’a duré que quelques secondes. Deux hommes ont ouvert le feu, lundi soir, sur des clients attablés à la terrasse d’un bar à chicha du 11e arrondissement de Paris. Un homme de 38 ans a été tué par balles, tandis que quatre autres personnes ont été légèrement blessées. L’un des assaillants, âgé de 16 ans, a été maîtrisé par des clients et interpellé par la police, tandis que son complice a pris la fuite. La piste d’un règlement de comptes est, pour l’heure, privilégiée par les policiers. 20 Minutes fait le point sur les premiers éléments de l’enquête.

Que s’est-il passé ?

Les faits ont eu lieu à 21h37, à l’angle des rues Breguet et Popincourt. Deux hommes sortent d’une Peugeot 308 qui vient de s’arrêter devant un bar à chicha, « La petite échappée ». L’un des assaillants tient dans ses mains une arme de poing, un 9 mm, et l’autre une kalachnikov. Le duo ouvre le feu en direction de deux hommes attablés en terrasse. Des clients parviennent à maîtriser celui armé du fusil d’assaut AK-47, tandis que son complice parvient à regagner la voiture et à prendre la fuite en direction de l’avenue Ledru Rollin. Très vite, les secours se rendent sur place et mettent en place un périmètre de sécurité autour des lieux.

Qui sont la victime et les assaillants ?

L’homme qui était visé par les assaillants est décédé sur place. Selon les informations recueillies par 20 Minutes, cet homme, né en 1984, était connu des services des services de police pour des affaires de stupéfiants. Quatre autres personnes, qui ont reçu des éclats de verre,​​ ont été plus légèrement blessées. Le suspect frappé et maîtrisé par les clients du bar est âgé de tout juste 16 ans. Le jeune homme a été interpellé par les policiers du 11e arrondissement et placé en garde à vue. Son complice, lui, était toujours recherché ce mardi en début d’après-midi.

Où en est l’enquête ?

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire ». Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire et au deuxième district de police judiciaire. L’hypothèse d’un règlement de comptes est privilégiée à ce stade.

François Vauglin, le maire de cet arrondissement déjà profondément marqué par les attentats de janvier et novembre 2015, a dénoncé sur Twitter un « acte barbare » et annoncé la mise en place d’une cellule psychologique « pour les riverains ou témoins ». Toujours selon l’élu, « les assaillants étaient au nombre de trois ». « L’un est arrêté, l’autre très grièvement blessé et le 3e a pris la fuite et est recherché. » Une information que les sources policières et judiciaires contactées par 20 Minutes n’étaient pas en mesure de confirmer.