Le maire du 11e arrondissement dénonce « un acte barbare ». Deux individus sont descendus d’un véhicule et ont tiré sur deux personnes attablées à la terrasse d’un bar rue Popincourt, vers 21h35, lundi soir. L’une des deux victimes est décédée, et il y a également quatre blessés légers parmi les clients, indique la préfecture de police de Paris à 20 Minutes. Le premier suspect a été interpellé mais le second a réussi à prendre la fuite. A ce stade, l’hypothèse d’un règlement de comptes est privilégiée.

La @PoliceNationale recherche très activement le second. Une cellule médico-psychologique sera ouverte dès que possible pour les riverains ou témoins. Infos à suivre ici ou sur @Mairiedu11 — François Vauglin (@FVauglin) July 18, 2022

« Les clients du bar ont maîtrisé l’un des deux assaillants et l’autre est en fuite », a annoncé le maire de l’arrondissement François Vauglin sur Twitter. Une cellule médico-psychologique sera ouverte « dès que possible pour les riverains ou témoins », précise-t-il.

Une enquête ouverte

« On a vu une voiture arriver, ils sont sortis avec une arme – j’aurais dit une mitraillette ou une kalachnikov –, ils ont tiré et ils se sont barrés », a témoigné auprès de l’AFP, Antoine, patron d’un restaurant proche. « J’ai juste eu le temps de dire au staff de rentrer à l’intérieur. Tout le monde est parti en courant », a-t-il ajouté. « Ça a duré 20-30 secondes. J’ai tout de suite compris que c’était un règlement de comptes et que les autres établissements ne seraient pas touchés », a assuré le restaurateur de ce quartier marqué par les attentats de janvier et novembre 2015.

Une enquête a été ouverte pour « homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. Elle a été confiée au deuxième district de la police judiciaire parisienne.