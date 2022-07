Les pompiers des Bouches-du-Rhône pensaient que le pire était derrière eux. Mais après avoir déclaré ce lundi matin l' incendie de la Montagnette fixé, ayant brûlé près de 1.500 hectares en cinq jours, les soldats du feu font face depuis 15 heures à « une reprise importante » des flammes, a appris 20 Minutes auprès des pompiers du département.

Les pompiers travaillaient ce matin sur quelques fumerolles et points chauds de cet incendie qui s’est déclaré près de Beaucaire jeudi dernier, avant que la situation ne dégénère. « La situation est très préoccupante, confie le maire de la commune de Barbentane, Jean-Christophe Daudet. J’ai très peur. Le vent est défavorable. Il y a un risque que le feu arrive sur le village. Si le feu saute, il va sur la partie agglomérée du village. » Selon l’édile, près de 400 habitants ont été évacués dans l’urgence ce lundi après-midi et d’autres évacuations sont à venir. Une centaine de personnes a d'ores et déjà trouvé refuge dans la salle des fêtes de la petite commune.