Ce sont plus 2.700 hectares de forêts qui ont été détruits par les deux incendies de Landiras (plus de 1.500 ha) et de La Teste (plus de 1.200 ha) ce mercredi en fin d’après-midi. Les feux qui ont démarré en début d'après-midi mardi ne sont toujours pas maîtrisés et continuent de se propager dans les massifs de pins, alors que le département est en alerte orange pour la canicule, depuis ce mercredi.

La moitié des moyens aériens nationaux mobilisés

Près de 6.500 personnes ont été évacuées dans des campings proches de la dune du Pilat (6.000) et dans le village de Guillos (500). Si la préfète n’annonce pas d’évacuations supplémentaires, elle déclare que les habitants de Cazaux ont été « pré-alertés » et que les milliers de vacanciers évacués ne pourront pas regagner les campings ce mercredi soir. La dune du Pilat, au pied duquel se propage l’incendie, a été fermée depuis mardi pour éviter l’afflux de touristes dans le secteur.

De très gros moyens sont engagés pour faire face aux violents incendies. « Dix moyens aériens sont mobilisés au total, soit la moitié des moyens au niveau national, a précisé la préfète. Les avions agissent en enfilade pour stabiliser la tête de feu ». Environ 700 à 800 pompiers luttent contre les feux. On sait que c’est un accident de camion qui est à l’origine de l’incendie sur le secteur de la Teste mais une enquête devra déterminer ce qui s’est passé dans le Sud-Gironde.