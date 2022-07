Les pompiers de Gironde ont passé la nuit à lutter contre deux énormes incendies qui ont déjà ravagé plus de 1.200 hectares de forêts​. Des évacuations préventives ont eu lieu et des renforts nationaux sont attendus sur place. Aucun blessé n’est à déplorer sur les deux secteurs concernés par ces feux.

Quelle est la situation dans le très touristique Bassin d’Arcachon ?

Ce mercredi matin, les autorités ont procédé à l’évacuation préventive de cinq campings, soit 6.000 personnes, alors que 445 hectares ont déjà brûlé à la Teste-de-Buch, une commune très touristique du Bassin d’Arcachon. « Tous les campeurs ont été transportés au Parc des Expositions et dans la galerie marchande du Leclerc à la Teste-de-Buch », précise la préfecture de la Gironde dans un communiqué. Une centaine de camping-cars ont également été évacués par précaution. La Croix rouge et les bénévoles de la Protection Civile sont sur place pour accompagner cette évacuation. La route départementale D218 est coupée entre le rond-point du Pilat et Biscarosse plage.

Quelles consignes à Landiras ?

Dans le Langonnais, 800 hectares sont déjà partis en fumée à Landiras. « A titre préventif, les autorités ont procédé à l’évacuation hier soir de 5 hameaux et du village du Guillos. Environ 500 personnes ont été mises en sécurité », précise la préfecture. Les routes départementales D115 et D125 sont fermées à la circulation. Les autorités demandent aux riverains de ne pas se rendre sur les différents sinistres afin de ne pas gêner l’action des secours.

Comment la situation peut-elle évoluer ?

Le terrain d’action est difficile notamment celui, dunaire, du secteur de la Teste, avec des creux et des bosses. Les conditions météo et de vent sont, elles aussi, défavorables. Au total, près de 600 sapeurs-pompiers sont engagés, avec des renforts des départements voisins et des renforts nationaux supplémentaires attendus ce mercredi matin. Deux canadairs sont déployés, ainsi que deux avions Dash, qui interviennent en complément, se ravitaillant au lac de Cazaux.

On peut déjà dire que c’est une saison noire qui s’annonce pour les feux de forêts en Gironde puisque les surfaces brûlées ont déjà dépassé ou frôlent le bilan des années les plus dévastatrices : 1.229 hectares brûlés en 2015, 1.278 en 2017 et 1.199 en 2021.