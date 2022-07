Un sexagénaire ne s’imaginait pas débuter sa journée de travail ainsi, jeudi dernier près de la clinique mutualiste de Saint-Etienne. Vers 5h45, ce responsable des services techniques à la clinique a vu depuis le parking de son travail une voiture remonter une rue en sens interdit. Comme l’indique Le Progrès, l’homme s’est mis à filmer la scène lorsqu’il a vu le véhicule monter sur le trottoir et pulvériser son pare-chocs en croisant une autre voiture.

Trois individus sont alors descendus par la fenêtre après l’accident et se sont dirigés vers lui. « J’étais en train de filmer la scène et c’est là que ça a dégénéré », raconte le sexagénaire, à qui les trois hommes ont immédiatement réclamé le téléphone. La victime explique avoir alors été rouée de coups. Dans ce lynchage, l’homme a perdu ses lunettes et a vu ses appareils auditifs se fendre.

Des images de vidéosurveillance

L’arrivée en trottinette d’un jeune témoin prévenant la police a poussé les trois agresseurs à fuir à pied. Les radios et scanners révèlent une contusion du genou gauche, une fracture du plateau tibial et de nombreux hématomes sur le corps, pour une incapacité temporaire de travail (ITT) de 30 jours, avec même 45 jours d‘immobilisation. Le sexagénaire pointe « des violences gratuites », qui ont été filmées par une vidéo de surveillance, alors que les auteurs de ces coups n’ont pas encore été interpellés.