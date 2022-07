Grosse frayeur pour ce couple d’Allemands. Leur enfant de 10 ans a échappé à leur vigilance, dimanche, sur la plage du Barcarès, une commune des Pyrénées-Orientales, située à environ 25 kilomètres de Perpignan. Craignant le pire, ils ont prévenu les sauveteurs qui ont immédiatement mis en place le dispositif de disparition inquiétante.

Gendarmes et sauveteurs ont lancé les recherches en mer, sur la plage et sur la route à proximité. Il a finalement été retrouvé une heure et demie plus tard sur la plage de Torreilles, après avoir marché plus de 3 km. Il souffrait d’un début d’insolation mais était sain et sauf. Il a été pris en charge par les pompiers avant d’être ramené à ses proches.