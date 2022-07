« Nous venons de pénétrer dans la résidence secondaire familiale de Bruno Le Maire à Saint-Pée-sur-Nivelle pour l’interpeller sur la question du logement ​en Pays basque », annonce ce lundi sur sa page Facebook du groupe EH Bai, un mouvement politique de gauche et écologiste implanté dans le Pays basque nord. Il a organisé une action non violente pour dénoncer la flambée des prix des logements et leurs conséquences pour les habitants.



🔴 Action non-violente en cours !

Nous venons de pénétrer dans la résidence secondaire familiale de Bruno Le Maire à St Pée sur Nivelle pour l’interpeller sur la question du logement en Pays Basque.



Afin de lutter contre la prolifération des résidences secondaires, nous demandons au ministre d’intégrer dans le projet de loi de finance 2023 qu’il élabore actuellement, une mesure de déplafonnement de la taxe sur les résidences secondaires.



Pour illustrer ce déplafonnement, nous avons détuilé une partie du toit de la résidence du ministre.

Nous resterons jusqu’à l’obtention d’un rendez-vous avec le ministre avant la fin du mois.



🔴 Biolentziarik gabeko ekimena zuzenean !

Oraintxe sartu gira Bruno Le Maire ministroak Senperen duen bigarren egoitzara, etxebizitza arazoari buruz interpelatzeko.

Bigarren etxebizitzei aurre egiteko, galdegiten dugu ministroari memento huntan lantzen duen lege proposamenean integratzea neurri fiskal berri batzuk.

Bigarren etxebizitzei buruzko gain zerga, gaur egun %60an mugatua dena, azkarki emendatu behar da. Muga hauste horren irudikatzeko, teilatutik teilak kendu ditugu.

Tokian bertan egonen gira, hilabete bukaera aitzin gauzatzen ahalko den hitzordu baten segurtamena izan arte Posted by EH Bai on Monday, July 11, 2022

« Afin de lutter contre la prolifération des résidences secondaires, nous demandons au ministre d’intégrer dans le projet de loi de finance 2023 qu’il élabore actuellement, une mesure de déplafonnement de la taxe sur les résidences secondaires », explique l’organisation.

Pour illustrer ce déplafonnement, le groupe a retiré des tuiles sur une partie du toit de la demeure du ministre. Il annonce qu’il restera sur place jusqu’à ce qu’il obtienne un rendez-vous avec le ministre, avant la fin du mois.