Une jeune gardienne de la paix a été grièvement blessée samedi soir à Amilly ( Loiret) après avoir été percutée par un conducteur de deux-roues, qui est activement recherché, a indiqué dimanche le parquet de Montargis.

Samedi vers 23 heures, dans l’agglomération de Montargis, « des fonctionnaires de police ont voulu procéder au contrôle du conducteur d’un scooter qui était dépourvu de casque », a déclaré le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial dans un communiqué.

Plus fractures aux jambes et au visage

« Le pilote du deux-roues a refusé de se soumettre aux vérifications et poursuivi sa route. D’après les premiers éléments de l’enquête, il aurait effectué une manœuvre avec son scooter l’amenant à revenir dans la direction des policiers. A cette occasion, il aurait percuté une fonctionnaire de police, gardienne de la paix stagiaire », poursuit le procureur. Âgée d’une vingtaine d’années, elle avait pris ses fonctions très récemment au sein du commissariat de Montargis. Victime de plusieurs fractures aux jambes et au visage, elle a aussitôt été prise en charge par les secours et hospitalisée.

« Son pronostic vital n’est pas engagé mais ses blessures sont jugées sérieuses », précise le procureur. La police du Loiret précise, sur son compte Twitter, que la jeune policière « a été volontairement percutée » par le conducteur. « Inconsciente, elle présentait de multiples fractures et est opérée », selon la police. Le conducteur du scooter, qui a pris la fuite après les faits, est activement recherché. Une enquête de flagrance pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte et confiée au commissariat de police de Montargis, d’après le parquet.