En juin 2020, une vaste opération de lutte antidrogue avait abouti à l’interpellation de 16 personnes à Toulouse et dans la commune varoise de Saint-Tropez. Ce réseau gérait un vaste trafic de drogue organisé depuis le quartier populaire des Izards, au nord de la Ville rose, et qui générait chaque jour des milliers d’euros.

Ce vendredi, sept hommes ont été condamnés dans le cadre de cette affaire à des peines allant de deux à huit ans de prison pour trafic de stupéfiants, détention d’armes et association de malfaiteurs.

Les autres prévenus ont écopé de peines de 30 mois de prison ferme à six mois avec sursis. Selon l’accusation, ce réseau, très structuré, commercialisait cannabis, cocaïne et autres drogues de synthèse via le réseau social Snapchat. Des centaines de kilos avaient ainsi été écoulées sur plusieurs mois.

90.000 euros saisis

Lors des perquisitions, plusieurs armes à feu et une cinquantaine de kilos de drogue avaient été saisis, ainsi que près de 90.000 euros en liquide. Une série de règlements de comptes avait touché Toulouse à la suite du démantèlement de ce trafic, lançant une guerre de territoires, qui s’était notamment traduite par une fusillade aux Izards en août 2020, où un homme avait été tué par balle et deux autres blessés.