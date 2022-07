Des roses et des bougies entouraient les portraits en noir et blanc d’Aurélie Pardon et Gabriel Fourmigué, ce jeudi, à l’entrée du collège Desaix de Tarbes. Les professeurs et les élèves de l’établissement scolaire où exerçaient les deux enseignants assassinés lundi par balles à Pouyastruc, un village des Hautes-Pyrénées, leur ont rendu hommage.

Gabriel Fourmigué, 55 ans, et Aurélie Pardon, 32 ans, étaient respectivement professeurs d’éducation physique et de français au sein de ce collège situé dans le centre-ville de Tarbes. Selon les informations données par Pierre Aurignac, le procureur de la République, ils s’étaient « rapprochés sentimentalement ces dernières semaines au cours d’un voyage scolaire ».

Suspect toujours recherché

Le principal suspect, toujours en fuite, n’est autre que l’époux et père des deux enfants d’Aurélie Pardon, avec qui elle était en instance de divorce. Sa moto a été retrouvée mercredi à Jaca, en Aragon, du côté espagnol de la frontière, selon une source proche de l’enquête.

Ouvrier d’une usine des Pyrénées-Atlantiques fabriquant des moteurs d’hélicoptères, cet homme est depuis « activement recherché ». Environ 70 gendarmes continuaient ce jeudi à quadriller le terrain, soutenus par un hélicoptère, autour de la commune de Barbazan-Dessus, là où vivait le couple. Des barrages ont également été dressés sur les coteaux des Hautes-Pyrénées.​