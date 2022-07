La piste d’une rivalité amoureuse s’étoffe dans le drame de Pouyasctruc qui a coûté la vie lundi à deux enseignants du collège Desaix de Tarbes, Aurélie Pardon, 32 ans, et Gabriel Fourmigué, 55 ans. Pierre Aurignac, le procureur de la République de Tarbes, a confirmé ce mercredi que le suspect n° 1, un homme chauve aperçu par des témoins quittant à moto le lieu des crimes, n’est autre que le mari de la professeure de français. Le couple, qui a deux enfants de 3 et 5 ans, était en instance de séparation. Le mari n’est pas réapparu depuis que les deux enseignants ont été tués par arme à feu et sa moto a été repérée en Espagne, à 200 km de Pouyastruc. Par ailleurs, les deux victimes s’étaient « rapprochées sentimentalement ces dernières semaines au cours d’un voyage scolaire », a précisé le magistrat.

El francés buscado en Jaca es un exmilitar acusado de matar a su mujer y a otro hombre: es "peligroso" y podría ir armado https://t.co/L6hp8fhbva — Heraldo de Aragón (@heraldoes) July 6, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le suspect est âgé de 34 ans et travaille dans une usine des Pyrénées-Atlantiques fabriquant des moteurs d’hélicoptères. Des armes ont été retrouvées au domicile de cet adepte de tir sportif, également « ancien réserviste » de la gendarmerie.

Soupçon de préméditation

Pierre Aurignac a confirmé les informations de la presse espagnole indiquant qu’un contact a pu être établi entre le mari et les enquêteurs, avant d’être « rompu ». Les recherches se déploient dans une vaste zone à cheval entre la France et l’Espagne et notamment près de Jaca, la petite ville de la province d’Aragon où la moto a été retrouvée.

L’enquête va se poursuivre sous l’égide d’un juge d’instruction du parquet criminel de Pau. L’information judiciaire a été ouverte pour « assassinats », ce qui signifie que les enquêteurs soupçonnent le tireur d’avoir prémédité son geste.

Aurélie Pardon a été retrouvée lundi vers 18h30 agonisant dans une rue du petit village de Pouyastruc, devant la maison de Gabriel Fourmigué, découvert mort à l’intérieur par les gendarmes.