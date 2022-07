La soirée de dimanche aura été agitée pour Manon et Julien Tanti. En virée dans la baie de Cannes à bord d’un bateau de 12 m, le couple star de la téléréalité Les Marseillais s’est échoué sur des rochers à quelques encablures des îles de Lérins.

Suivie par plus de trois millions de personnes sur Instagram, la jeune femme de 33 ans a raconté sa mésaventure en direct. Et notamment l’arrivée, selon elle, tardive des secours alors que l’embarcation aurait « commencé à couler ». Une version que l’association de sauvetage en mer SNSM Cannes-Golfe-Juan, intervenue vers 23h30, a rectifiée dans les colonnes de Nice-Matin.

Il faut « rester raisonnable quant à la consommation de certains liquides »

« On a appelé les secours il y a quarante-cinq minutes, personne n’arrive », a dit Manon Tanti, avant de souhaiter qu’ils interviennent « vite quand même parce que le bateau commence à baisser petit à petit ». « J’ai l’impression d’être sur le Titanic », a-t-elle même lâché.

Manon & Julien Tanti sont dans un bateau qui est littéralement en train de couler après s’être heurté à un rocher pic.twitter.com/UAYpYlZfFQ — Insta : @shayaratv (@ShayaraTv) July 3, 2022

Mais pour la SNSM, l’urgence était relative. « Ils étaient échoués sur des rochers, donc ils ne pouvaient pas couler, a expliqué son responsable au quotidien régional. On savait bien qu’il n’y avait aucune vie humaine en danger. » Et Jean-François Léonard d’en profiter pour adresser un message : « Il ne faut pas partir sans savoir où l’on va, et surtout rester raisonnable quant à la consommation de certains liquides. »

Finalement, le couple et les cinq amis qui les accompagnaient ont été ramenés sur la terre ferme vers 3 heures du matin. Sans bobo mais avec un navire, immatriculé à Monaco, sérieusement amoché.