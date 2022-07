Mauvais temps ce week-end pour la Croix Rouge à Besançon. Deux de ses locaux ont été cambriolés, d'abord dans la nuit de vendredi à samedi, puis celle de samedi à dimanche. La valeur marchande totale du préjudice est estimée entre 15.000 à 20.000 euros rapporte L’Est Républicain.

Les cambrioleurs ont dérobé vendredi soir, dans un premier local, des médicaments et deux ordinateurs portables. Puis, selon un mode opératoire similaire d'après la police, dans la nuit de samedi à dimanche, des cambrioleurs se sont introduits par la fenêtre d’un autre local de l’association et ont dérobé des chèques-cadeaux, d’une valeur totale de 15.000 euros précisent nos confrères. Des chèques cadeaux qui allaient être remis à leurs bénéficiaires… Une somme de 2.000 euros a également été volée dans le coffre de l’association. Les enquêteurs exploitent les vidéos de surveillance afin d’identifier les voleurs et savoir s’il s’agit des mêmes personnes pour les deux cambriolages.