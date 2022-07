N’est pas Obélix qui veut. Dimanche, un accident s’est produit lors de la levée d’un menhir de 30 tonnes à Carhaix, dans le Finistère. La chaîne d’un palan qui servait à la traction de l’imposant bloc de granit a cédé, blessant légèrement quatre personnes. D’après les pompiers du Finistère, les victimes auraient simplement été « fouettées » par la trajectoire de la chaîne en acier qui venait de rompre. « Les blessures sont légères », précisent les secours, qui ont tout de même transporté les quatre victimes au centre hospitalier de Carhaix.

L’accident s’est produit lors d’une traction manuelle d’un menhir sur le futur site de StoneBreizh. Ce projet ambitieux vise à recréer un Stonehenge breton, s’inspirant des alignements du site mégalithique le plus célèbre du monde. Implanté dans le comté du Wiltshire, au sud-ouest de l’Angleterre, Stonehenge est visité chaque année par plus d’un million de visiteurs. Déjà à l’origine de l’imposante Vallée des Saints et de l’arrivée de ces statues géantes, Philippe Abjean porte l’idée de créer un site mégalithique contemporain à Carhaix.

A terme, 36 blocs de granit érigés

Ce dimanche, l’accident s’est produit alors que plusieurs centaines de personnes tiraient sur des cordes pour faire avancer le bloc de granit comme à l’ancienne. A terme, le site de StoneBreizh devrait être composé de 36 blocs de granit de 5 à 6 m de haut qui formeront un cercle de 43 mètres de diamètre. Soit plus grand que son homologue anglais.