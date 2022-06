Les gendarmes du Gard ont publié mercredi un appel à témoins, pour tenter de retrouver Roxane, une adolescente de 16 ans. Elle n’est pas rentrée dans son foyer, à Uzès, comme c’était convenu avec son éducatrice.

L’adolescente mesure environ 1,60 mètre. Elle est de corpulence fine, a les cheveux jusqu’aux oreilles, rouges/bordeaux et les yeux verts. Elle était vêtue, lors de sa disparition, d’un tee-shirt noir et d’une doudoune sans manche. Elle porte des baskets blanches, et des lunettes de vue ovales sombres, et un sac à dos noir avec de fines rayures dorées. Elle aurait, avec elle, un casque de moto.

Si vous détenez des informations permettant de la retrouver, vous pouvez contacter la communauté de brigades de gendarmerie d’Uzès au 04.66.22.54.66.