Un homme de 48 ans a été mis en examen pour agressions sexuelles et corruption de mineures de moins de 15 ans dans le Morbihan. Chauffeur de bus à Pluvigner, entre Vannes et Lorient, il est accusé d’avoir fait asseoir des petites filles sur ses genoux lors de transports scolaires et d’avoir eu « des gestes et comportements inappropriés » à leur encontre, indique le procureur de la République de Lorient.

Les faits se seraient produits entre février 2021 et juin 2022. Après un signalement, les gendarmes ont réussi à identifier l’individu, sans antécédent judiciaire. Lors de sa garde à vue, il a reconnu « assez globalement la réalité des infractions rapportées », précise Stéphane Kellenberger.

Des victimes nées entre 2009 et 2014

A l’issue des auditions, il a été déféré devant le parquet et mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre victimes mineures nées entre 2009 et 2014 et pour corruption de mineures sur deux victimes. L’homme a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et interdiction d’exercer la profession de chauffeur de bus. Il a également interdiction d’entrer en contact avec des mineurs et de paraître à Pluvigner.

Un soutien psychologique va être mis en place dans la commune par l’association France Victimes 56.