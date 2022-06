Il a plu des PV, dimanche dernier, dans le Gard. Les gendarmes du département ont relevé pas moins de cinq gros excès de vitesse, dépassant les limites de plus de 40 km/h, sur la route nationale N106… En une heure, précisent-ils.

Parmi les malheureux records enregistrés par les militaires ce jour-là, une voiture filant à 189 km/h (au lieu de 110), pilotée par un homme « en défaut d’assurance et conduisant après avoir fait usage de stupéfiants et avec un permis de conduire non prorogé », ou une autre à 179 km/h, avec, à bord, un jeune homme âgé de 21 ans.

Cinq permis retirés

Au total, cinq permis de conduire ont été retirés, trois véhicules ont été immobilisés et deux autres ont fini leur course à la fourrière. « Conducteurs, pour votre sécurité et celle des autres, pour tous ceux qui espèrent voir quelqu’un rentrer à la maison mais aussi pour pouvoir conserver votre permis et continuer à aller travailler : respectez le Code de la route ! » alertent les gendarmes du Gard, sur Facebook.