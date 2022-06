Les faits se sont produits mardi soir lors de la fête de la musique à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Un homme âgé de 35 ans a été placé en garde à vue mercredi vers 1 heure du matin du matin, suspecté d’avoir piqué « au moins deux personnes » avec des seringues, a indiqué le parquet de la ville.

Le suspect a été interpellé par la police qui a trouvé deux seringues dans son sac à dos, a précisé le procureur de la République, François Pérain.

Elle filme l’agresseur

Plus tôt dans la soirée, une des victimes était allée voir des policiers en patrouille, peu après minuit, indiquant avoir été piqué par un individu dont elle a pu donner la description et en précisant « l’avoir filmé » , a ajouté le magistrat. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime a raconté qu’un homme « s’était jeté une première fois sur elle, puis s’était excusé avançant une maladresse ». Quelques secondes après, elle ressentait « une piqûre au niveau du trapèze droit ». Voyant l’homme s’éloigner, elle l’a suivi et filmé avant d’aller voir la police.

« Le film représentait bien la personne interpellée », a souligné le parquet. Au même moment, une autre victime a alerté une autre patrouille de police pour dénoncer des faits similaires, donnant « une description de son agresseur » . Une description identique à celle de la première victime… Cette deuxième victime a expliqué aux enquêteurs avoir discuté avec le suspect qui l’a ensuite saisie au poignet droit. En le repoussant, elle a senti « une piqûre au niveau du bras ». Elle s’est ensuite rendue aux urgences et a obtenu un certificat médical « faisant état d’une trace de piqûre ».

Des analyses toxicologiques en urgence

Le parquet a demandé des analyses toxicologiques « urgentes » des échantillons de sang prélevés sur les deux victimes, dont les résultats seront connus « sous 48 heures ». « Pour le moment, rien ne nous permet de dire qu’un produit a été injecté », a souligné le procureur.

Le suspect serait un homme sans domicile fixe, déjà connu de la justice pour deux affaires. Sa garde à vue va être prolongée, a précisé le parquet.