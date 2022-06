L’alerte a été donnée dans la Drôme le 17 juin dernier au matin, par la mère d’une enfant de 12 ans, sans nouvelles de sa fille depuis la veille au soir. Lylou aurait vraisemblablement fugué selon ses proches. Habitant à Lyon la mère pense que Lylou pourrait se trouver dans la capitale des Gaules en compagnie de personnes jugées malveillantes.

La jeune fille a les yeux verts, les cheveux mi-longs noirs, et porte plusieurs piercings aux oreilles. Elle mesure 1,64 m, est de corpulence ronde et paraît plus âgée que ses 12 ans.

Toute personne ayant des informations utiles aux recherches peut contacter la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04.78.91.30.45, ou celle de Moras-en-Valloire au 04.75.31.90.61.