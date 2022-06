Un homme suspecté d’être l’auteur de piqûres sauvages lors de la fête de la musique à Versailles (Yvelines) a été interpellé et placé en garde à vue, apprend 20 Minutes de source policière. Selon nos informations, quatre personnes se sont plaintes, mardi 21 juin, d’avoir été victime de piqûres. Grâce à leurs témoignages et à la vidéo, les policiers disposaient d’un descriptif assez précis de cet homme qu’ils ont finalement retrouvé et interpellé vers 23h. Le suspect est un homme né au Yémen en 1983 et habitant à Elancourt. Il a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme par destination. La seringue qui aurait été utilisée n’a pas été retrouvée.

D’autres cas de piqûres sauvages ont été recensés dans les Yvelines au cours de la soirée. A Saint-Germain-en-Laye, une vingtaine de faits ont été recensés. Par ailleurs, dans les Hauts-de-Seine, six personnes ont indiqué avoir été victimes de piqûres à l’occasion de la fête de la musique à Asnières. Quatre suspects – trois majeurs et un mineur – ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de la ville.