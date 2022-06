Il a été mis en retrait de ses fonctions. Pompier volontaire à la caserne de Ploërmel, dans le Morbihan, un homme âgé de 45 ans est soupçonné d’avoir adressé plusieurs SMS à caractère sexuel à une adolescente de 13 ans venue visiter les lieux quelques semaines plus tôt. D’après Ouest-France, c’est le père de la jeune fille qui a alerté les forces de l’ordre et porté plainte après avoir découvert les échanges entretenus entre sa fille et le pompier.

Le mis en cause et sa victime se seraient rencontrés en mai quand l’adolescente s’est présentée à la caserne avec une amie pour prendre quelques photos des camions. D’après Ouest-France, le quadragénaire aurait proposé une rapide visite des lieux aux deux jeunes filles et aurait alors récupéré le numéro de la plaignante. Le pompier aurait depuis adressé plusieurs messages à connotation sexuelle à l’adolescente de 13 ans. Une enquête de gendarmerie a été ouverte et le mis en cause a été entendu. Il a été mis en retrait de ses fonctions le temps de l’enquête.