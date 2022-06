Elle n’a pas supporté que celui qu’elle avait logé durant un an refasse sa vie avec une autre femme. Il y a deux ans, un jeune homme qui n’avait pas de toit est accueilli par une Toulousaine de 47 ans qui décide de l’héberger. Au bout de quelques mois, il rencontre une jeune femme de son âge, et s’installe avec elle dans un nouveau logement l’année suivante.

La quadragénaire a du mal à supporter le déménagement et la nouvelle vie du jeune homme. Jalouse, elle menace régulièrement le couple​, en particulier la nouvelle compagne de 25 ans, enceinte. En mars, elle va jusqu’à lui porter un coup. En fin de semaine dernière, cela a dépassé le simple harcèlement. Samedi, vers 19 heures, elle s’est rendue chez eux et a menacé de mort la future maman qui se trouvait. En rentrant, l’homme se rend chez elle et lui intime d’arrêter de les harceler. Sur ce, le couple part dîner au restaurant.

Placée en garde à vue

A leur retour, vers 21h30, elle se trouve dans le hall d’immeuble, un ciseau à la main et porte un coup à l’épaule de celui qu’elle avait hébergé, puis essaie de le poignarder au niveau du thorax, avant de le mordre au bras. Tombée au sol, la furie saisit un pavé et le jette sur le jeune homme au niveau du visage, le morceau fracturant l’orteil du jeune homme lorsqu’il retombe au sol. La quadragénaire prend la fuite, tandis que ses victimes se rendent à l’hôpital. Le lendemain, en milieu d’après-midi, le couple va porter plainte auprès de la police et dans l’heure suivant, la femme jalouse est interpellée chez elle. Elle est depuis dimanche soir en garde à vue.