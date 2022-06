Un homme de 25 ans a été interpellé, samedi, gare d’Austerlitz, à Paris, après la découverte d’armes et de munitions dans ses affaires, apprend 20 Minutes de source policière. Selon nos informations, les policiers de la brigade des réseaux franciliens ont remarqué le suspect alors que ce dernier se trouvait dans la salle d’attente de la gare. Il portait une sacoche noire à la taille et avait un gros sac de voyage bleu à ses pieds. Les fonctionnaires décident alors de contrôler son identité. L’homme leur affirme d’abord ne pas posséder d’objet dangereux sur lui. Pourtant, dans sa sacoche, est découvert un couteau à cran d’arrêt noir, avec une lame de 10 cm.

Le suspect devient alors « de plus en plus tendu » lorsque les policiers lui disent qu’ils vont fouiller son sac de voyage. A l’intérieur, ils découvrent un gilet pare-balles, une arme de poing et cinq cartouches dans un sachet transparent. L’homme, âgé de 25 ans et originaire de Poitiers​ (Vienne), est menotté et placé en garde à vue. Après vérification, il n’était pas connu des services de police.