Deux hommes, âgés de 41 et 29 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour avoir ouvert le feu, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le 19e arrondissement de Paris, apprend 20 Minutes de source policière. Selon nos informations, les policiers ont été alertés par des témoins qui ont entendu des détonations rue Mathis. Sur place, un homme leur indique avoir perçu deux coups de feu, provenant d’une camionnette blanche, alors qu’il se rendait à l’épicerie ouverte la nuit. Il s’est alors approché du véhicule pour demander au conducteur ce qu’il se passait. Ce dernier est alors sorti de l’habitacle et tiré à trois reprises en visant le témoin à la jambe droite, sans le toucher.

Il est ensuite remonté dans la camionnette et a pris la fuite en direction de la rue Curial. Dans la rue, les policiers découvrent effectivement cinq douilles. Vers 1h09, ils aperçoivent une camionnette correspondant à celle décrite par les témoins, qui s’arrête au début de la rue Mathis. Les fonctionnaires sortent leurs armes et procèdent à l’interpellation des deux occupants du véhicule. Il s’agit de deux hommes nés en Ukraine, l’un en 1981, l’autre en 1993. Tous deux sont fortement alcoolisés : 1,8 gramme d’alcool par litre de sang pour l’un, 2,4 grammes pour le plus âgé. L’arme utilisée a été retrouvée posée sur le tableau de bord. Une enquête a été ouverte par le parquet.