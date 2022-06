Une baignade a tourné au drame dans la banlieue de Strasbourg. Une jeune femme de 22 ans est morte après s’être noyée dans le lac Achard, où sévissait dimanche une vague de chaleur intense, a-t-on appris auprès des pompiers.

La jeune femme a disparu en fin d’après-midi alors qu’elle se baignait avec des amis dans ce lac, à Illkirch-Graffenstaden, selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Elle a coulé et n’est pas remontée à la surface, selon le journal. Les pompiers​ ont retrouvé son corps après deux heures de recherches.

« C’est avec une profonde tristesse que j’apprends ce soir le décès d’une jeune femme de 22 ans suite à une noyade et malgré l’intervention des secours dans le lac Achard à Illkirch-Graffenstaden », a déclaré la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, Pia Imbs. « Ces périodes de fortes chaleurs sont propices aux activités de baignade et j’appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance », a-t-elle rappelé.