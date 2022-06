Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30, un piéton a été renversé par une navette de transport de festivaliers du Hellfest, au rond-point de la Guitare à Clisson​. Selon les pompiers, la victime, un homme âgé de 46 ans, a été gravement blessée et transportée médicalisée au CHU de Nantes. Le conducteur de la navette, choqué, a été pris en charge et transporté à l’hôpital.

800 personnes prises en charge

Par ailleurs, samedi soir, la préfecture a d’ailleurs communiqué sur le bilan des interventions entre le début du festival vendredi et samedi soir. En raison des températures caniculaires, près de 800 personnes ont été prises en charge par les secouristes pour différents motifs dont des malaises plus ou moins légers. Le dispositif a permis notamment des mises à l’abri dans des locaux rafraîchis mis à disposition par la mairie. Le Samu a toutefois procédé à dix-sept évacuations du site, liées à des traumatismes ou des problèmes médicaux non liés à la chaleur.