Un incendie causé par un tir d’artillerie dans un important camp d’entraînement de l’armée française dans le Var a brûlé samedi environ 600 hectares de végétation, mais était sur le point d’être fixé, ont indiqué à l’AFP les pompiers et la préfecture.

« C’est une zone qui est un désert végétalisé, il n’y a aucune menace pour qui que ce soit, à part les 2.500 moutons qui paissent dans cette zone et qui ont été mis à l’abri », avait précisé dans l’après-midi le capitaine Olivier Pécot des pompiers du Var.

18/06 : #feu #foret #Canjuers #var

Un incendie est en cours dans le périmètre du camp militaire. Les fumées sont visibles depuis plusieurs kilomètres.

Les secours sont sur place et des renforts en transit.

Ne saturez pas les lignes d’appels d’urgence 📞 18/112. pic.twitter.com/ZexirWFi78

– Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) June 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« L’incendie est resté à l’intérieur du camp, les pompiers sont rassurants », a indiqué dans la soirée le sous-préfet de permanence Eric de Wispelaere. « Le camp militaire est à des dizaines de kilomètres des zones habitées », a-t-il souligné. Au nord, le canyon du Verdon constitue une barrière naturelle pouvant stopper les flammes.

L’incendie s’est séparé en deux, avec une langue de feu vers le Lac de Sainte-Croix sur la commune d’Aiguines et l’autre au Nord-Est de Canjuers, et « il est presque fixé », a ajouté le sous-préfet.

« Obus et explosifs non exposés »

Plus grand camp d’Europe occidentale, le complexe militaire de Canjuers est « essentiel pour la préparation opérationnelle des forces françaises » et étend ses 35.000 hectares sur les hauts plateaux du nord varois, selon le ministère des Armées.

Le feu a progressé dans une zone « polluée, c’est-à-dire où il y a des obus et des explosifs non explosés et où pour raison de sécurité les pompiers ne peuvent pas pénétrer », a précisé le capitaine Pécot. « Il a fallu attendre qu’il sorte de cette zone de tirs pour pouvoir intervenir », a ajouté M. de Wispelaere.

Quelque 300 sapeurs pompiers civils et militaires ont été engagés pour éteindre l’incendie qui s’est déclaré vers 09h00. Plusieurs avions bombardiers d’eau ont également été déployés.

Une vague de canicule touche le sud de l’Europe depuis plusieurs jours. Si plusieurs départements français sont en vigilance rouge, le Var n’est pas concerné par cet état de vigilance. Plusieurs zones du département souffrent toutefois de sécheresse.