Ce vendredi matin, un avion de tourisme a décollé de l'aérodrome de Saucats vers 9h45, et s’est rapidement retrouvé en difficulté pour des raisons que l’enquête devra déterminer. Il s'est écrasé dans une zone boisée, entre les communes girondines de Léognan et Martillac, à proximité de l’entreprise Fives, installée sur la Technopôle de Martillac. « Le bilan provisoire fait état de trois morts », rapporte à 20 Minutes la capitaine Catherine Delorme, responsable de la communication pour la Gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine. L’identification des victimes est en cours, il s’agirait de deux femmes et d’un homme, selon l’AFP.

L’incendie maîtrisé

En s’écrasant, l’aéronef a provoqué un début d’incendie de forêt qui était maîtrisé en fin de matinée ce vendredi, selon les pompiers de la Gironde. Près de 2.000 m2 de pins sont partis en fumée.

L’enquête a été confiée au groupement de gendarmerie de Gironde et à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens. Des investigations techniques et scientifiques sont en cours sur le site.