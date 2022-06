Un taxi Dodge Viper ? Ce curieux combo a attiré l’œil de nombreux habitants de Besançon, jeudi devant la gare. Sauf que de plus près, le prestigieux véhicule n’était en rien destiné à accueillir la moindre clientèle… L’automobiliste avait tout simplement posé un panneau de toit jaune afin de se garer sur les places réservées aux taxis, relate L’Est Républicain.

La supercherie a été repérée et le pilote interpellé. Il était alors attablé dans une brasserie, avec quelques gouttes d’alcool dans le sang. Des contraventions lui ont été dressées mais l’usurpation de la qualité de taxi n’a pas été retenue. Son panneau était un jouet et il n’a proposé de course à personne, selon le quotidien régional.