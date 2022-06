Les gendarmes du Gard ont lancé un appel à témoins, pour tenter de retrouver Julie Cruxent, une adolescente âgée de 16 ans. Elle a quitté son domicile, à Uchaud, vendredi, aux alentours de 16 heures.

Elle serait susceptible de se rendre dans la région parisienne par les transports en commun, et serait susceptible de loger dans un hôtel.

L’adolescent mesure 1,63 m, pèse 95 kg, et a les cheveux châtains, longs et bouclés.

Elle est habillée avec un short noir, un tee-shirt noir, avec des motifs jaune et orange, et un sac à dos noir et rose. Si vous possédez des informations susceptibles d’aider les gendarmes à la retrouver, vous pouvez contacter le 04.66.671.39.10.