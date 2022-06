C’est encore le flou sur les circonstances exactes de l'accident. Mais selon les premiers témoignages, et les constatations sur place, une structure métallique qui était accrochée à un char de la Marche des Fiertés, qui se déroule ce dimanche à Bordeaux, s’est soudainement décrochée, vers 17 heures, alors que le cortège se trouvait cours Victor Hugo.

Marche des fiertés à #Bordeaux : la structure métallique d’un char s’est prise dans les branches du cours Victor Hugo et est tombée sur des participants ⁦@SO_Bordeaux⁩ pic.twitter.com/a6XXpGfshY — Moreau Florence (@flohmoreau) June 12, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Le bilan provisoire fait état de huit blessés, dont six évacués vers le CHU Pellegrin et l'hôpital Saint-André, et deux qui ont été vus par le Samu, indique la préfecture de la Gironde à 20 Minutes. Parmi eux, trois ont été blessés grièvement. » Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Un DJ aurait lourdement chuté

« La structure métallique d'un des chars s'est prise dans les arbres et est tombée sur des personnes » ajoute la préfecture. Un DJ qui se trouvait en haut du char aurait chuté à terre, entraîné par la structure métallique, qui serait aussi tombée sur des personnes qui se trouvaient dans la foule.

Le cortège qui comptait 4.800 participants selon la préfecture a été interrompu et un périmètre de sécurité a été mis en place sur le cours Victor-Hugo où s'est produit l'accident en fin d'après-midi. Les pompiers et le Samu sont intervenus sur place.

Découvrez les résultats des législatives 2022 dès 20 heures par circonscription dans chaque ville et département.