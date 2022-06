A Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Côte d’Azur, la villa des Lyovochkin, des députés ukrainiens qui font partie d’un groupe d’opposition prorusse et qui sont partis avant l’invasion de la Russie, pourrait bientôt faire l’objet d’une procédure pénale.

Ces propriétaires ont réalisé des travaux sans autorisation l’année dernière, notamment pour agrandir leur piscine dans le sous-sol avec des bâtons de dynamite, a indiqué à 20 Minutes Xavier Bonhomme, procureur de la République de Nice, confirmant les informations de Nice-Matin .

Une pierre « de la taille d’un ballon de foot »

En mars 2021, un des employés de la villa avait signalé aux services de l’Etat qu’une pierre « de la taille d’un ballon de foot » avait failli atterrir sur lui lorsque le sous-sol avait été percé à la dynamite. Selon lui, « d’autres constructions ont été réalisées pendant des années dans le même esprit, sans permis ni autorisations », relate le quotidien local. Un contrôle avait alors été effectué fin 2021 par la préfecture qui avait relevé plusieurs infractions.

Les propriétaires auraient alors voulu régulariser leur situation en déposant une demande de permis en mai. Le parquet en a été alerté et étudie « l’opportunité d’engager des poursuites ou non ». La Direction des territoires et de la mer (DDTM) a indiqué au journal que cette demande des Ukrainiens « devra passer par une commission spéciale qui est toujours particulièrement vigilante, surtout lorsqu’il s’agit de régulariser des travaux qui n’ont pas été autorisés au préalable ».