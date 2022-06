Le spectacle a choqué plus d’un de ses voisins. Depuis le début de l’année, un Toulousain de 50 ans avait tendance à se poster derrière la fenêtre de son appartement dans le plus simple appareil et dès qu’il voyait un passant, il n’hésitait pas à se tripoter à la vue de tous. Une exhibition qui a conduit deux riveraines de 50 et 30 ans à déposer plainte au mois d’avril.

Rapidement, les enquêteurs de l’unité d’atteinte aux personnes de la sûreté départementale de la Ville rose ont identifié le quinquagénaire, vidéos à l’appui. Convoqué au commissariat jeudi, il a reconnu les faits, expliquant pour sa défense qu’il pensait pouvoir se balader en tenue d’Adam dès lors qu’il se trouvait chez lui. Il n’en était pourtant pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà été interpellé pour des faits similaires par le passé. Il a été déféré devant la justice ce vendredi dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable.