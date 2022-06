Un chauffeur de bus a été agressé, jeudi, à Nîmes (Gard). Un automobiliste est soupçonné de lui avoir asséné un violent coup au visage, tandis qu’il rentrait au dépôt à bord d’une voiture floquée aux couleurs de Tango, le réseau de transports de la ville, a appris 20 Minutes ce vendredi auprès de l’opérateur.

Dans un communiqué, la direction et le personnel de Tango dénoncent des « actes inacceptables et préjudiciables pour la qualité et la continuité du service public de transport ». Afin « d’exprimer sa désapprobation totale vis-à-vis de ces comportements inadmissibles », le réseau sera suspendu ce vendredi de 12 heures à 13 heures. Des perturbations sont prévues entre 11h30 et 13h30.

Mercredi, à Montpellier, un contrôleur de la Tam avait été blessé à l’arme blanche par un individu, avant d’être interpellé par la police municipale. Le trafic avait été suspendu.