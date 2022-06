Un membre des « Daltons » et un complice présumés ont été interpellés à Lyon, mardi, à la suite de plusieurs témoignages indiquant qu’ils se livraient à des trafics de drogue et qu’ils alimentaient plusieurs points de deal dans les 7e et 8e arrondissements. Déjà connus de services de police, les deux individus, âgés de 28 et 31 ans, ont été arrêtés au volant de leur voiture, à bord de laquelle étaient cachés 32 kg de résine de cannabis.

Le « Dalton » qui conduisait la voiture, avait également « une forte somme d’argent en espèce » en sa possession, précise la Sûreté du Rhône. Les perquisitions menées ont permis de découvrir plusieurs « contenants » permettant de conditionner les stupéfiants.

Jugement en comparution immédiate

Les deux hommes ont été placés en garde à vue. Le premier a indiqué transporter la drogue pour le compte d’une tierce personne, dont il a refusé de dévoiler le nom. Le second a tout simplement nié, affirmant ne pas être courant que du cannabis était caché dans la voiture.

Ils devaient être présentés ce jeudi au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate.