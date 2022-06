Une enquête a été ouverte ce jeudi pour «violences en réunion» après la plainte du député ex-LREM de Gironde Benoît Simian affirmant avoir été l'objet d'une «très violente tentative d'intimidation» et d'une «course-poursuite», a indiqué le parquet de Bordeaux. Les investigations, confiées à la gendarmerie, sont en cours, a ajouté le parquet.

Benoît Simian, élu en 2017 sous la bannière de La République en marche, et candidat à sa réélection​ sous l'étiquette Libertés et Territoires, affirme avoir été victime d’une agression dans la nuit de mercredi à jeudi entre Parempuyre et Macau, en Gironde.

Course-poursuite

Il explique qu’il était en compagnie du mari de sa suppléante pour vérifier l’état de l’affichage officiel dans le cadre de la campagne des législatives. « Nous avons été victimes d’une très violente tentative d’intimidation avec encerclement et dégradation de notre voiture », écrit-il dans un communiqué, ce jeudi.

Il indique qu’après « une course-poursuite avec trois véhicules », il s’est rendu à la gendarmerie où il a porté plainte pour « violences volontaires en réunion et dégradation », selon le journal Sud Ouest.