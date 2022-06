La mystérieuse vague de piqûres qui touche des fêtards dans toute la France a atteint samedi la Feria de Pentecôte de Vic-Fezensac, dans le Gers. Sept personnes au total – quatre hommes et trois femmes – ont affirmé avoir été victimes de piqûres intempestives, et quatre d’entre elles ont déposé plainte. « Certains n’ont rien éprouvé, d’autres ont été victimes de malaises. Mais on constate à chaque fois la présence de piqûres », a précisé Jacques-Edouard, le procureur de la République d’Auch.

Un suspect de 38 ans a été interpellé grâce à la description physique et vestimentaire donnée par une jeune femme. Il était toujours en garde à vue dimanche soir.

Parallèlement, des prélèvements devaient être effectués sur les plaignants « qui veulent bien s’y prêter ».