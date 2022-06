Un homme a été mis en examen mardi pour enlèvement et séquestration dans l’Orne, après avoir avoué, 33 ans après, avoir étranglé sa femme, sans que le corps de l’épouse n’ait été retrouvé, a-t-on appris vendredi auprès du parquet d’Alençon.

Une disparition signalée en 2021

La disparition de la femme n’a été « signalée » qu’en 2021, « par ses deux enfants, aujourd’hui majeurs, les faits remontant à 1989 », précise Annabelle Guignard, substitut du procureur d’Alençon dans un communiqué confirmant des informations révélées par le quotidien Ouest-France.

Le parquet avait été saisi pour disparition inquiétante le 15 septembre 2021.

Des souvenirs qui remontent

Selon Ouest-France, les enfants devenus adultes avaient six mois et trois ans en 1989. « Pendant leurs auditions, leur remontent des souvenirs où leur père » aujourd’hui âgé de 62 ans « a évoqué, une poignée de fois, avoir tué leur mère », écrit le quotidien régional. Au moment des faits, le conjoint avait « raconté à qui veut l’entendre » que son épouse avait un amant et qu’elle avait dû « fuir avec lui », ajoute le journal.

Selon le parquet, « les premiers éléments de l’enquête » préliminaire, ouverte en octobre 2021 pour disparition inquiétante, « mettaient en exergue un faisceau d’indices laissant penser que la jeune femme n’était pas partie de son plein gré ».

La mère de ses enfants

Placé en garde à vue lundi, le suspect « dès sa première audition reconnaissait avoir étranglé » son épouse, a précisé le parquet. Toujours, selon Ouest-France, il a expliqué avoir utilisé un « fil d’un téléphone » pour tuer la mère de ses enfants, et avoir ensuite enterré le corps.

« Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire », selon le communiqué, qui précise que le parquet a fait appel de cette ordonnance.