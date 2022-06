Une enquête a été ouverte après le décès, le 25 mai, d'un nourrisson de 2 mois, quelques heures après une circoncision. Elle a été pratiquée en périphérie de Bordeaux, dans une maison louée à cet effet, à Latresne, commune de la rive droite de la banlieue bordelaise, par le Centre de circoncision rituelle (CCR).

« A ce stade des investigations, il n’y a pas de lien établi entre l’acte de circoncision ​et le décès de l’enfant », a indiqué ce vendredi le parquet de Bordeaux après l’autopsie qui a eu lieu mercredi, confirmant une information du journal Sud Ouest.

D’autres analyses attendues

« Des analyses complémentaires sont en cours en toxicologie et en anatomopathologie », a-t-il ajouté. L’enquête ouverte en recherche des causes de la mort, et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Bouliac, va notamment permettre de « vérifier si toutes les conditions d’hygiène et le droit de la santé ont été respectés » et d’apprécier si d’autres qualifications juridiques doivent être appliquées aux faits, selon la même source. « D’autres circoncisions avaient été pratiquées ce jour-là au même endroit et il n’y a pas eu de difficulté », a souligné par ailleurs le parquet.

Parfois effectuée pour des raisons médicales, la posthectomie, qui consiste en l’ablation du prépuce, est un rite pratiqué chez les juifs et les musulmans. Il est toléré en France au nom du libre exercice des cultes.