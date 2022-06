Le parquet de Nice vient d’ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire sur conjoint après la mort, mercredi matin à Nice, d’une femme de 34 ans « possiblement enceinte », frappée par plusieurs coups de couteau, indique le procureur de la République Xavier Bonhomme ce vendredi.

Son compagnon avait rapidement été interpellé. Agé de 52 ans et de nationalité russe, il « sera présenté, dans la journée, à un juge d’instruction », détaille le magistrat, précisant que « des réquisitions de placement sous mandat de dépôt seront prises ».

Son compagnon dit s’être défendu

La victime, âgée de 34 et également de nationalité russe, a été tuée en présence de son enfant de 9 ans qui a alerté les secours. « Possiblement enceinte », selon le procureur, elle « présentait des plaies au niveau du visage, du thorax, de l’abdomen et sur les membres ». Une autopsie doit être réalisée dans les heures qui viennent.

Le mis en cause, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique « laconiquement s’être défendu d’une attaque commise par la victime », rapporte Xavier Bonhomme. Condamné en 2016 et en 2017 pour des faits de vol, cet individu était déjà appelé à comparaître en octobre 2022 pour vol et violences sans incapacité commises sur la victime et le fils de cette dernière.