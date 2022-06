« Je condamne à la fois cette violente agression et le climat délétère et nauséabond de la campagne sur la circonscription », dénonce sur son compte Facebook, Sophie Bournot, candidate de la Nouvelle union populaire écologique et sociale dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Mercredi soir, alors que son époux et directeur de campagne Stéphane Poulet, également élu à La Trinité, était à Menton pour coller des affiches sur les panneaux officiels, il s’est pris un coup de tête.

« Un individu l’a violemment agressé lorsqu’il a mentionné le caractère délictueux de l’arrachage d’affiche dans le cadre de la campagne officielle », poursuit-elle sur le post. D’après son témoignage dans Nice-Matin​, elle explique qu’un homme « a tenté d’arracher l’affiche de Marine Le Pen », puis la sienne. Et « direct, cette personne lui a mis un violent coup de boule sur le nez ! ». Selon le quotidien local, ses blessures restent relativement légères. Il a tout de même déposé plainte et la candidate va le faire également.

« Nous sommes en permanence insultés »

Pour le moment, l’enquête suit son cours mais personne n’a été interpellé. L’agresseur était accompagné de deux enfants, dans un secteur où des caméras de surveillance sont présentes, ce qui devrait permettre de retrouver cet individu.

Sophie Bournot affirme au journal que cette agression se déroule « dans le contexte un peu nauséabond de la campagne, en particulier sur cette circonscription. Nous sommes en permanence insultés, traités d’islamo-gauchistes. On paie aujourd’hui des semaines de débat pourri ! ».