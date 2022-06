Un homme qui a menacé un automobiliste avec un couteau dans le 16e arrondissement de Paris a été interpellé par les policiers dans la nuit de mardi à mercredi, apprend 20 Minutes de sources policières.

Selon nos informations, vers 0h50, une patrouille de police a repéré cet homme porteur d’une imposante barbe noire, d’un haut couleur militaire, d’un bas foncé et de tongs alors qu’il déambulait rue Le Marois. Ils ont remarqué dans sa main un objet qui, de loin, ressemblait à une lame de couteau. Ils sont descendus de leur véhicule et ont suivi dans la rue le suspect qui tapait sa lame contre des rambardes de Sécurité routière.

L’homme tenait des propos confus

Soudain, il s’est dirigé vers un véhicule qui était arrêté à un feu rouge, avenue de Versailles. Il s’est approché de la vitre et a menacé le conducteur avec son couteau. L’automobiliste a pris peur, a franchi le feu rouge et pris la direction de la porte de Saint-Cloud.

Les policiers ont alors sorti leur arme de service et braqué le suspect qui s’est débarrassé de son couteau de couleur rouge et noire, de marque Facom, dont la lame de 7 cm était dépliée. Ils ont interpellé cet homme qui était, selon eux, très agité et tenait des propos confus. Il a prétendu aux agents s’appeler simplement « Salam Salam ». Il a été placé en garde à vue.