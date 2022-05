Ce dimanche après-midi, une dame de 74 ans a appelé la police pour signaler qu’elle venait d’être victime d’un viol à son domicile, dans le quartier du Grand Parc à Bordeaux. Son agresseur l’aurait suivi jusque chez elle, après sa descente du tram. « Le mis en cause a été interpellé dans les minutes qui ont suivi la commission de ce crime grâce à la réactivité de la victime​ qui a appelé les services de police et l’intervention de ces derniers, présents non loin des faits », explique la procureure de la République Frédérique Porterie à 20 Minutes.

Il reconnaît les faits

Au cours de sa garde-à-vue, le suspect, âgé de 29 ans et originaire de Mayotte, « reconnaît les faits, invoquant être tombé amoureux de la victime après l’avoir croisée dans la rue », explique le Parquet. Le casier du mis en cause porte trois mentions (vol en réunion et rébellion avec arme en 2014 et usage de stupéfiants en 2018) mais il n’était pas connu de la justice pour des violences sexuelles.

Après prolongation de la garde à vue, le Parquet a prévu d’ouvrir une information judiciaire ce mardi après-midi, avec une demande de placement en détention provisoire. Sur saisine de parquet, la victime a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre du dispositif d’évaluation personnalisée des victimes (EVVI.) L’enquête a été confiée à la sûreté départementale.