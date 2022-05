L’affaire est prise au sérieux par la préfecture du Pas-de-Calais. L’autorité administrative a lancé à un appel à la prudence, ce lundi matin, après un signalement de trace de piqûre. Depuis plusieurs mois, la rumeur circule de personnes se plaignant d’avoir subi une piqûre contre leur gré lors de soirées.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une jeune femme a perdu connaissance dans l’enceinte d’une discothèque près de Lens, dans le Pas-de-Calais, indique la préfecture dans un communiqué. Prise également de vomissements, la victime a été prise en charge par ses amis avant de se rendre au centre hospitalier de Lens pour un contrôle.

Analyse en cours

« Une trace de piqûre a alors été découverte dans son dos. Des analyses sont en cours et une enquête a été ouverte », précise la préfecture qui « appelle à la plus grande vigilance ».

En cas de piqûre, elle rappelle qu’il faut « se rendre aux urgences le plus rapidement possible et signaler la piqûre. Dans un tel cas, un protocole de prévention de l’accident d’exposition au sang sera alors déclenché, pour prendre en charge ou écarter le risque de VIH et d’hépatite B ». Un bilan toxicologique est également nécessaire pour la victime.