C’était il y a près d’un an. Dans la nuit du 18 au 19 juin, près de 1.500 personnes s’étaient rassemblées dans un champ près de l’hippodrome de Redon (Ille-et-Vilaine) pour une free party organisée en hommage à Steve Maia Caniço, mort noyé à Nantes le 21 juin 2019 après une charge policière. A peine le son posé, la fête avait rapidement dégénéré. Pendant plusieurs heures, de violents affrontements avaient opposé les teufeurs aux forces de l’ordre qui tentaient d’évacuer les lieux. Lors de l’intervention, un jeune homme de 22 ans avait eu la main arrachée par une grenade.

Il avait porté plainte un mois plus tard pour « violence volontaire aggravée ayant entraîné une infirmité permanente » et pour « non-assistance à personne en danger ». Après neuf mois d’investigations, le parquet de Rennes avait classé la plainte sans suite courant mars. Le procureur Philippe Astruc avait alors expliqué que la grenade était arrivée au sol et que la victime s’en était « volontairement » emparée. L’usage des armes par les forces de l’ordre s’était par ailleurs inscrit « dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables », avait-il ajouté.

De nouvelles investigations réclamées

Après ce classement sans suite, l’avocat du jeune homme mutilé va déposer dans les prochains jours une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. « Nous demandons qu’un magistrat instructeur puisse ordonner de nouvelles investigations », indique Maître Stéphane Vallée, interrogé par Ouest-France. Il réclame notamment l’audition de nouveaux témoins et un complément d’expertise balistique.

Dans un article publié dimanche, le site Mediapart dénonce par ailleurs « l’usage disproportionné de la force » par les gendarmes cette nuit-là. L’enquête a ainsi recensé « 58 tirs de LBD, 1602 usages de grenades CM6, 139 de grenades MP7, 239 de grenades GM2L et 24 de grenades GENL ». Mais selon le procureur de la République de Rennes, l’usage de ces armes « s’est fait en riposte et s’est avéré nécessaire et proportionné », évoquant l’attitude « hostile et violente des teufeurs » qui ont jeté des projectiles incendiaires et divers objets (pierres, boules de pétanque, troncs d’arbres) sur les forces de l’ordre, en blessant certaines.

Les pompiers empêchés d’intervenir ?

Mediapart pointe également « l’absence de coordination entre les pompiers et les forces de l’ordre » au cours de la soirée, accusant une nouvelle fois la préfecture d’avoir empêché les pompiers de porter secours aux blessés.

Le procureur de Rennes avait déjà répondu à ses accusations courant mars en indiquant « qu’aucune directive tendant à empêcher l’action des secours n’avait été donnée » et que « le délai de prise en charge de la victime et les soins qui lui ont été apportés n’avaient nullement aggravé sa situation médicale ou constitué une perte de chance ».